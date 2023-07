Trubin all’Inter, si chiude? Shakhtar Donetsk a sorpresa a Milano – TS

Dopo aver dedicato la giornata di martedì a Morata e quella di ieri a Cuadrado, oggi l’Inter si getterà a capofitto sul portiere. In tal senso, secondo quanto riportato da Tuttosport, lo Shakhtar Donetsk da ieri è a Milano per parlare di Anatolij Trubin con l’Inter.

ORE CALDISSIME – Trubin, insieme a Yann Sommer, è il prescelto per raccogliere la pesantissima eredità di André Onana e Samir Handanovic. Il portiere ucraino ha un contratto in scadenza nel giugno 2024 e per questo l’Inter valuta il cartellino 15 milioni, almeno 20 in meno rispetto al prezzo fatto dagli ucraini. Sono ore importanti per il portiere, considerata la presenza a Milano di Darijo Srna, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk. La dirigenza dell’Inter vuole mettere subito a disposizione di mister Simone Inzaghi un portiere prima della tournée in Giappone perché va testata la fase difensiva e ormai il portiere è quasi un giocatore di movimento aggiunto.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino