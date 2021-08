Correa all’Inter, è fatta! Sistemati anche gli ultimi dettagli con la Lazio

Correa sta per passare all’Inter realizzando il suo sogno di vestire nerazzurro. Sistemate le ultime formalità con la Lazio, il giocatore potrebbe essere a Milano già in serata.

TUTTO FATTO! – Joaquin Correa è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, sono stati limati tutti i dettagli e il giocatore è pronto a volare a Milano per completare le ultime formalità e ufficializzare il suo passaggio in nerazzurro. Confermate tutte le cifre, l’accordo con la Lazio è stato trovato nella giornata di ieri. L’attaccante argentino potrebbe arrivare già in serata, poi mancheranno solo le visite mediche e la firma per ufficializzare l’inizio della sua nuova vita all’Inter.

Fonte: Twitter – Gianluca Di Marzio