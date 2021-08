Sanchez, dalla Turchia un’opzione: contatti dal Fenerbahçe! In attesa

L’Inter ha chiuso per portare Joaquin Correa a Milano dalla Lazio. I nerazzurri a questo punto potrebbero lavorare anche a un’altra cessione oltre a quella di Andrea Pinamonti, ovvero quella di Alexis Sanchez. Il cileno è un’incognita con le sue condizioni fisiche precarie e dalla Turchia ci sono contatti in corso.

OPZIONE TURCA – Questi ultimi giorni di mercato potrebbero riservare delle sorprese. Dopo l’addio di Andrea Pinamonti, già a Empoli (vedi articolo), e l’arrivo imminente di Joaquin Correa dalla Lazio (vedi articolo), anche Alexis Sanchez potrebbe lasciare Milano. Il giocatore risulta essere entrato nel mirino del Fenerbahçe, interessato al giocatore cileno. Come riportato da Ensonhaber.com in Turchia, il club di Istanbul ha presentato un’offerta per provare a prenderlo in questa sessione di mercato. Le incognite sono legate al prezzo, con l’Inter che valuta Sanchez sette milioni di euro. Una pista che sembra difficile da percorrere per il Fenerbahçe, anche se nelle ultime ore di mercato potrebbe succedere di tutto.

Fonte: En Son Haber