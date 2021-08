Correa, l’Everton dà una deadline. Poi strada spianata per l’Inter? – SI

Correa è sempre conteso tra Inter ed Everton, ma la volontà dell’argentino di vestire la maglia nerazzurra è ormai chiara. Secondo Pedullà, gli inglesi potrebbero presto cambiare obiettivo.

Joaquin Correa potrebbe presto diventare un giocatore dell’Inter. Sull’argentino resta in pressing l’Everton di Rafa Benitez, ma la volontà del giocatore è chiara ed è quella di vestire la maglia nerazzurra. In arrivo anche una nuova offerta per cercare l’accordo (vedi articolo). Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la società inglese non aspetterà all’infinito: “Correa, Everton aspetta fino a lunedì, massimo martedì, poi Benitez cambierà rotta”. Stiamo alle battute finali della trattativa, ormai al dentro o fuori.

Fonte: Twitter – Alfredo Pedullà