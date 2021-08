Costacurta: «Sorpreso da Calhanoglu, mi aspettavo altro! Dzeko stima»

Calhanoglu e Dzeko sono andati entrambi in gol per l’Inter nella vittoria per 4-0 contro il Genoa. L’ex difensore Costacurta, ospite di “Sky Calcio – L’Originale”, commenta la prova di entrambi soffermandosi sull’ex Milan.

GRAN DEBUTTO – Alessandro Costacurta valuta Inter-Genoa dal punto di vista dei nuovi acquisti goleador. Per l’ex difensore spiccano i volti nuovi: «Per essere la prima credo che la sorpresa sia Hakan Calhanoglu, soprattutto per le aspettative. Stimo tantissimo Edin Dzeko, penso che sia una delle migliori punte al mondo nonostante l’età. Da Calhanoglu mi aspettavo confermasse lo standard di fine campionato e degli Europei, invece assoluto protagonista».