VIDEO – Inter-Genoa 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Genoa, anticipo della prima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL GRANDE DEBUTTO – Inter-Genoa 4-0 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. I campioni in carica fanno valere la loro legge. Ottimo inizio dell’Inter, che mette da una parte gli addii estivi e apre la stagione con un poker. Cinque minuti e mezzo bastano a Milan Skriniar per segnare il primo gol del campionato, di testa su angolo di Hakan Calhanoglu. È proprio il turco a raddoppiare al 14′, con un bel tiro dai venti metri dopo un’azione in velocità. Edin Dzeko a metà primo tempo colpisce la traversa, con una conclusione deviata da un giocatore del Genoa. Nella ripresa entra Arturo Vidal ed è lui, la sorpresa del tardo pomeriggio, a rendere ancora più rotondo il risultato. Al 74′, su colpo di tacco di Nicolò Barella, si inserisce e fa 3-0. All’87’ effettua un cross precisissimo che supera Zinho Vanheusden e permette a Dzeko di bagnare il suo esordio con gol. Simone Inzaghi non poteva chiedere di più dalla sua prima all’Inter. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.