Jeda: «Inter OK per lo scudetto. Inzaghi grande dal punto di vista umano»

L’Inter di Inzaghi è partita nel migliori dei modi sconfiggendo il Genoa a San Siro per 4-0 (vedi articolo). Secondo l’ex giocatore Jeda, ospite di “Sportitalia”, i nerazzurri sono tra i candidati per lo scudetto, anche grazie al grande lavoro del nuovo allenatore.

TRICOLORE DA CONFERMARE – Questa l’opinione di Jeda sull’Inter e su Simone Inzaghi: «Inter partita col botto. C’era tanto scetticismo nei confronti dell’Inter dopo gli addii di Romelu Lukaku e di Antonio Conte. Io penso che sia una grande squadra, i nuovi hanno avuto subito un impatto importante. Questo è un grande segnale per i tifosi. Vedendo la prestazione di oggi, secondo me l’Inter è una delle candidate. Nonostante le uscite di Lukaku e Achraf Hakimi, credo che farà un grande campionato. Simone Inzaghi saprà coinvolgere quei giocatori che erano esuberi che dovevano andare via, lui saprà inserirli. Oggi è entrato Arturo Vidal e ha fatto una grande partita. Inzaghi dà molto ai giocatori a livello umano. Non ha portato la Lazio a un livello così alto per caso. Non solo per la partita di oggi, ma l’Inter ha l’organico per lottare per lo scudetto insieme alla Juventus».