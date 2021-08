Correa-Inter, contatto telefonico e nuova offerta. Accordo su ingaggio – SI

Correa sempre più vicino all’Inter per completare il reparto d’attacco a disposizione di Inzaghi. Secondo quando riporta il giornalista Pedullà, domani ci sarà un contatto telefonico per provare a trovare un accordo.

NUOVI CONTATTI – Joaquin Correa vuole solo l’Inter e l’interesse è ampiamente ricambiato, vista la stima che Simone Inzaghi nutre verso l’attaccante argentino (vedi articolo). Domani potrebbe esserci un’accelerata con un contatto diretto tra la società nerazzurra e la Lazio per provare a trovare un’intesa, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà: “Correa-Inter, contatto telefonico già domani, poi nuovo incontro. L’Inter alzerà offerta. Per il Tucu contratto da circa 4 milioni a stagione. Filip Kostic pronto per la Lazio (ormai da due mesi)”. Si entra quindi nei giorni decisivi per l’ultimo colpo dei nerazzurri, ancora alla ricerca di un tassello in attacco.

Fonte: Twitter – Alfredo Pedullà