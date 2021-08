Correa con Dzeko, Lucci tenta il doppio trasferimento! Offerto all’Inter – SI

È Correa il giocatore offerto all’Inter nel summit di mercato con Ausilio e Marotta (vedi articolo). Lo conferma Sportitalia, facendo sapere come sia l’agente Lucci a volerlo, dopo aver portato Dzeko.

DUE DALLO STESSO? – L’agente Alessandro Lucci è a cena con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Ha appena portato Edin Dzeko all’Inter, ma secondo Sportitalia vuole fare lo stesso con Joaquin Correa. La sua intenzione è di completare così un doppio trasferimento in nerazzurro, che lo renderebbe così l’agente “principale” per la dirigenza dell’Inter. Da segnalare come la dirigenza, per il momento, non sia così convinta dell’argentino della Lazio. Ma occhio alla pista Correa visti gli sviluppi di stasera.