Inter, summit in corso con Marotta e Ausilio: 3 piste in attacco, 1 offerto – SI

In corso in questi istanti un summit di mercato a Milano con l’Inter: presenti Ausilio e Marotta. Sportitalia segnala quali siano i nomi per l’attacco, mettendoli in ordine di priorità.

IL VERTICE – Chiuso l’affare Edin Dzeko, che a questo punto sarà ufficiale domani (vedi articolo), l’Inter si sposta su un secondo attaccante per sostituire Romelu Lukaku. Sportitalia annuncia che è in corso un summit, con Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. La prima scelta rimane Duvan Zapata, perché viene ritenuto molto simile a Lukaku e per forza atletica. La seconda è Joaquin Correa, ma ci sono dubbi da parte dell’Inter perché troppo diverso a Lukaku e sarebbe un salto nel buio, mentre Simone Inzaghi lo vorrebbe per sentirsi a casa e far fare a Lautaro Martinez quello che faceva Ciro Immobile alla Lazio. Terza pista Gianluca Scamacca ma solo in prestito o Moise Kean che non scalda ed è quindi da scartare. Nel summit segnalato un agente è andato a offrire uno di questi giocatori ad Ausilio e Marotta: da questa shortlist uscirà il prossimo attaccante dell’Inter?