Ausilio e Marotta con Lucci, cena finita: l’idea dell’Inter su Correa

Ausilio e Marotta, come raccontato in serata, sono a cena con l’agente Lucci che per Sportitalia ha proposto Correa all’Inter (vedi articolo). Ecco la risposta della società.

IL TENTATIVO – Alessandro Lucci ha proposto Joaquin Correa all’Inter, che però sembra piuttosto fredda sul nome del Tucu. Questo è quanto afferma Sportitalia, mentre è appena finita la cena fra l’agente, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. La prima scelta rimane Duvan Zapata (vedi articolo), si potrà andare sull’attaccante della Lazio qualora non fosse possibile arrivare al colombiano. Il nome di Correa non è quindi da scartare, ma al momento non è prioritario fra i sostituti di Romelu Lukaku.