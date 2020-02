Chiesa-Fiorentina, rinnovo 2024. Promessa anti-Juventus: Inter favorita?

Condividi questo articolo

Chiesa resta uno dei nomi più chiacchierati, in vista del prossimo mercato estivo. L’attaccante è accostato da mesi a Inter e Juventus (qui tutti i nomi contesi), ma la Fiorentina è pronta a rinnovare il suo contratto. Una promessa potrebbe favorire i nerazzurri nella corsa al calciatore: le ultime dal “Corriere della Sera”

PROMESSA CRUCIALE – Il futuro di Federico Chiesa resta in bilico, ma il rinnovo con la Fiorentina è sempre più vicino. Secondo le ultime novità, entro fine marzo sarà siglato l’accordo con la Viola fino al 2024. Questo non esclude la partenza dell’attaccante, anzi. Ci sarebbe una promessa in ballo con il Presidente Commisso: se Chiesa chiederà di essere ceduto sarà accontentato, ma con un veto sulla Juventus. Questo favorirebbe l’Inter nella corsa al calciatore: si attendono sviluppi nelle prossime settimane.