Icardi ci ricasca, festa e critiche PSG. Duro discorso di Leonardo: e l’Inter…

Icardi protagonista di un episodio che sta facendo discutere in Francia. L’argentino, insieme a Cavani e Di Maria, ha festeggiato alla grande il compleanno in un party organizzato da Wanda Nara (qui l’articolo). Tante critiche dai tifosi e anche il PSG è molto infastidito. Leonardo ha fatto presente la posizione della società

RISCATTO A RISCHIO – Cattive notizie provenienti dalla Francia per l’Inter. Si complica, infatti, la posizione di Mauro Icardi al PSG. L’argentino è stato protagonista della festa di compleanno poche ore dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Secondo quanto riporta L’Equipe, nella giornata di venerdì, in sede privata, Leonardo avrebbe fatto un duro discorso alla squadra. Ribadita anche la posizione del PSG sull’utilizzo dei social, dove sono circolate immagini del party con immagini poco consone di tesserati. Quest’evento, unito alle prestazioni poco entusiasmanti sul campo, potrebbe complicare il riscatto di Icardi: l’Inter aspetta le valutazioni del PSG.