Ceccarini: «Nandez? Vuole andare via! L’Inter fa di tutto per venire incontro»

Che Nandez e l’Inter sia una trattativa in corso è ormai noto da almeno una settimana, considerato che ne ha parlato pure Marotta. Il giornalista Niccolò Ceccarini, direttore di “TMW Radio”, ospite dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24 parla di come si può chiudere l’affare col Cagliari.

PIÙ CHE POSSIBILE – C’è un nome che è balzato in testa alle opzioni per il mercato nerazzurro. Di questo ne parla il giornalista Niccolò Ceccarini: «Nahitan Nandez vuole andare via, inutile girarci intorno. Bisogna dire le cose come stanno: vuole giocare in un club più importante, con tutto il rispetto per il Cagliari. Va trovata la quadra sull’operazione. L’Inter sta facendo di tutto per venire incontro, ma anche Tommaso Giulini ha le sue richieste. Si incontreranno, sul prestito con diritto di riscatto».