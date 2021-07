Nandez torna dalle vacanze… per l’Inter? Richiesta specifica al Cagliari – SI

Nandez è promesso sposo dell’Inter, l’accordo con il giocatore è già stato trovato da tempo, ma manca quello tra le due società. Pedullà a “Sportitalia Mercato” rivela la ferrea volontà del giocatore di vestire nerazzurro.

SOGNO DA REALIZZARE – Gli ultimi messaggi di Nahitan Nandez non lasciano spazio a dubbi. Il centrocampista vuole il nerazzurro a tutti i costi: “Torno dalle vacanze, ma non rovinatemi il sogno di andare all’Inter“. A riportare le volontà del giocatore del Cagliari è Alfredo Pedullà, in collegamento con “Sportitalia Mercato”. I due club riprenderanno a lavorare molto presto per trovare l’accordo. Come alternativa rimane Hector Bellerin, ma non sono previsti contatti al momento. L’Arsenal non si muove dal prestito con obbligo di riscatto. All’Inter l’esterno spagnolo piace molto e la doppia operazione è un’ipotesi da non scartare. Nandez però rimane il primo nome della lista e la priorità del calciatore uruguaiano è una sola: la maglia nerazzurra.