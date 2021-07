Inter, fatta per Mulattieri al Crotone. C’è la data delle visite mediche – SI

Mulattieri passerà al Crotone in prestito all’inizio della prossima settimana. Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha fatto il punto della situazione sulla giovane punta, reduce dall’esperienza olandese.

PRESTITO SECCO – Ci siamo per Samuele Mulattieri al Crotone. Alfredo Pedullà ha rivelato anche le tempistiche dell’affare. L’Inter libererà il giovane attaccante lunedì sera e il club calabrese lo avrà nella giornata di martedì. Anche Martin Satriano è stato proposto al Crotone (vedi articolo), ma il prescelto è Mulattieri. L’operazione si chiuderà in prestito secco e da martedì il giocatore sarà pronto per le visite mediche con il suo nuovo club. Dopo l’ottima esperienza in Olanda con il Volendam, per il talento classe 2000 arriva l’occasione di mettersi in mostra in Serie B con un club molto esperto in materia di giovani da lanciare.