Satriano al Crotone? Dall’Inter avanza il doppio trasferimento – SI

Satriano in serata è stato accostato al Crotone (vedi articolo). L’attaccante, in gol sabato nell’amichevole Lugano-Inter, può trasferirsi in Calabria e assieme a un suo compagno. A riportarlo è Sportitalia.

DOPPIA OPERAZIONE – Avanza la possibilità Crotone per Martin Satriano. Come raccontato in serata i calabresi hanno messo nel mirino l’attaccante uruguayano, fra i protagonisti in questa prima parte di precampionato. Dall’Inter, però, può trasferirsi anche Samuele Mulattieri, rientrato dal Volendam. Per entrambi, secondo Sportitalia, si ragiona con la formula del prestito, consapevoli del fatto che spesso giocatori poi protagonisti nel massimo campionato sono passati dalla tappa intermedia Crotone. Si attendono novità in tal senso, ma si va verso il doppio passaggio Mulattieri-Satriano.