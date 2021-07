Lazaro in campo con l’Inter: «Bella giornata». Ma lo chiamano al Benfica

Su Lazaro si è parlato di possibilità di un trasferimento al Benfica (vedi articolo). Sul laterale austriaco sono in… pressing i tifosi del club di Lisbona, che hanno inondato di messaggi un post dove segnalava di essersi allenato oggi con l’Inter.

DI RIENTRO – Valentino Lazaro ha da poco superato il COVID-19, dopo la debole positività riscontrata quando si è aggregato. Il laterale austriaco, reduce dagli Europei e da un infortunio che gli ha impedito di giocare Italia-Austria, è ora di nuovo all’Inter. Oggi si è allenato ad Appiano Gentile, e via Instagram ha scritto: “Bella giornata in ufficio”. Post subito riempito da diversi tifosi del Benfica, viste le tante voci di mercato, che hanno chiesto a gran voce di trasferirsi a Lisbona. “Come to Benfica”, il messaggio più diffuso.

