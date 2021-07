Satriano via in prestito? Contatti tra l’Inter e un club di Serie B – Sky

Non solo Samuele Mulattieri. Un altro giovane talento dell’Inter sembra essere pronto al prestito. Secondo Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, infatti, Martin Satriano potrebbe andare con il compagno di squadra in Serie B, al Crotone.

DOPPIO PRESTITO – Prosegue l’asse di mercato tra Inter e Crotone, iniziato con il passaggio di Alex Cordaz dalla squadra calabrese al nerazzurro. Questa volta, però, il percorso potrebbe essere inverso. Sono già in corso i contatti per prestito di Samuele Mulattieri (vedi articolo), al quale potrebbe aggiungersi però un altro giovane talento. Si tratta di Martin Satriano, anche se resta ancora da decidere se l’Inter voglia cederlo in prestito o puntare su di lui già dalla prossima stagione.