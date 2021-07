Lazzari gioca con la Lazio: nervoso ma Inter lontana, paletto insormontabile

Lazzari ha giocato l’amichevole Lazio-Triestina (5-2), dando qualche segnale di nervosismo. Tuttavia Sportitalia segnala come non ci sia più possibilità per l’Inter.

NOME DA CANCELLARE – Improbabile che Manuel Lazzari possa tornare in orbita Inter. Il difensore ha giocato oggi nella partita amichevole che la Lazio ha vinto 5-2 contro la Triestina, e secondo Sportitalia è apparso abbastanza nervoso. Tuttavia, come spiega il giornalista Gianluigi Longari, questo non può riguardare l’Inter. I nerazzurri non sono in condizione di prendere il giocatore a titolo definitivo, e da Claudio Lotito non arrivano segnali di apertura a un prestito con opzione per il riscatto. Da escludere, quindi, che Lazzari possa ritrovare Simone Inzaghi.