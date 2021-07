Nandez ha scelto l’Inter, che vuole trovare soluzione: verso la chiusura? – Sky

Nandez ha deciso: vuole andare all’Inter. La notizia la dà Fabrizio Romano, nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, e parla di come si cercherà l’accordo col Cagliari. Anche Nainggolan fra i nomi in discussione.

OPZIONE CALDA – Fabrizio Romano vede una trattativa col Cagliari con buone possibilità di chiudersi al meglio: «Sicuramente l’Inter ha tutta l’intenzione di trovare una soluzione. Nahitan Nandez ha scelto l’Inter, che lo ritiene perfetto per fare mezzala o esterno destro. Al club piace perché è un giocatore ritenuto assolutamente pronto: ha giocato la finale di Libertadores, ha grande esperienza. Non c’è ancora l’accordo, questo prestito con diritto di riscatto non si sblocca, ma avendo Radja Nainggolan in ballo e Dalbert Henrique già andato l’Inter spera di trovare una soluzione. È una trattativa, a oggi, più calda rispetto a Héctor Bellerin».