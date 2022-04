Ceccarini: «Lautaro Martinez, l’Inter può fare riflessione. Vice-Brozovic a 0?»

La situazione di Lautaro Martinez è in bilico, secondo Ceccarini. Il giornalista, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, non esclude che l’Inter possa cedere il Toro a fine stagione e fa un nome per il vice-Brozovic.

IL VICE – “L’Inter, che resta sempre alla finestra per Paulo Dybala, sta cercando di accelerare sul fronte difesa. Qui il primo grande obiettivo resta Gleison Bremer. È chiaro che la probabile partenza di Stefan de Vrij apre un vuoto ed è per questo che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono alla ricerca della soluzione migliore. E il centrale brasiliano del Torino è senza dubbio la prima scelta anche se servono almeno 25 milioni di euro. Intanto spunta una possibilità per il ruolo di vice di Marcelo Brozovic. Si tratta di Boubacar Kamara, in scadenza con il Marsiglia.

IN DUBBIO – “Per quanto riguarda Lautaro Martinez, la posizione della società è molto chiara. L’attaccante argentino rimane centrale e fondamentale nel progetto nerazzurro ma di fronte a una grande offerta l’Inter farà comunque una riflessione. C’è da capire insomma se una big europea si farà avanti concretamente. Il Liverpool è una possibilità soprattutto se alla fine di questa stagione dovesse partire Mohamed Salah“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini