De Grandis: «Giornata favorevole al Milan. All’Inter serve una scossa!»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha detto la sua riguardo la trentunesima giornata di Serie A, facendo riferimento alle partite delle prime quattro squadre del campionato.

LE PARTITE – De Grandis analizza le sfide della trentunesima giornata di Serie A per quanto riguarda le quattro protagonista per la lotta scudetto: «Trentunesima giornata di Serie A in favore del Milan. In teoria i rossoneri dovrebbero vincere contro il Bologna, mentre le altre due (Napoli e Inter, ndr), possono pareggiare entrambe o perdere. Sono convinto che l’Inter farà una gran partita contro la Juventus e non perderà. Per ribaltare quanto successo dopo il derby di ritorno con il Milan, c’è bisogno di una scossa per rilanciare l’Inter verso lo scudetto. Mentre faccio fatica a decifrare Atalanta-Napoli perché sono due squadre un po’ alterne».