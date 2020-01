Ceccarini: “Inter vuole solo Vidal, sono fiducioso. Nuovo assalto, i tempi”

Condividi questo articolo

Ceccarini ha fatto il punto della situazione sull’affare Arturo Vidal per l’Inter. Il giornalista esprime fiducia sulla buona riuscita della trattativa con il Barcellona. Di seguito le dichiarazioni negli studi di “Sportitalia Mercato”

FIDUCIA E VALUTAZIONE – Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato nerazzurro: «La sensazione è che l’Inter abbia un piano A, B e C per gli altri ruoli, ma solo Vidal per l’Inter. I nerazzurri ora sono in corsa per lo scudetto e magari Conte ha fatto capire che si può vincere con l’arrivo del cileno. Nella prossima settimana, è previsto un nuovo assalto per il calciatore. Sono fiducioso sulla chiusura positiva dell’affare. Se il Barcellona chiede 20 milioni, i nerazzurri non si faranno scappare il cileno per 3-4 milioni. Non si farà solo se i blaugrana al 110% toglieranno il centrocampista dal mercato».