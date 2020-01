Vidal-Inter a fuoco lento. Il Barcellona chiede tanti soldi: Marotta chiaro

Vidal e l’Inter, un amore sbocciato, ma che potrà concretizzarsi solo dopo una lunga trattativa. I nerazzurri continuano a ragionare con il Barcellona, ma non si tratta di un’operazione semplice da sbloccare, come confermato da Marotta. Di seguito le ultime novità riportate da Luca Cilli per “Sportitalia”

OPERAZIONE LUNGA – Non è facile per l’Inter arrivare ad Arturo Vidal. Tanti gli ostacoli per il calciatore cileno, in primis le resistenze del Barcellona. Il club blaugrana non vuole privarsi del centrocampista e chiede molti soldi a Marotta e all’Inter: i nerazzurri dovranno trovare il modo di far quadrare la situazione. Dalla parte dei nerazzurri, la volontà del calciatore che vuole, qualora ci fosse la possibilità, arriverebbe in nerazzurro per ritrovare Conte.