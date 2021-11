Ceballos, Inter in corsa. Via libera Ancelotti alla cessione ma pista difficile

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, sarebbe nel mirino dell’Inter: via libera alla cessione da parte di Carlo Ancelotti.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da El Nacional, anche l’Inter sarebbe interessata a Dani Ceballos, come riferito anche negli scorsi giorni (vedi articolo). Per il centrocampista del Real Madrid si è parlato più volte del Real Betis, ma i Verdiblancos sarebbero interessato solo al prestito con il pagamento di metà dell’ingaggio del giocatore. I Blancos invece vorrebbero cederlo recuperando i quasi 17 milioni di euro spesi per acquistare il suo cartellino.

SITUAZIONE – Simone Inzaghi, dopo non essere riuscito a portare con sé Luis Alberto dalla Lazio, avrebbe richiesto il calciatore delle Merengues. Il presidente dei Galacticos starebbe attendendo una proposta dal club nerazzurro e l’allenatore della squadra madridista, Carlo Ancelotti, avrebbe dato il suo via libera alla cessione del calciatore. Portarlo in nerazzurro però non sarebbe facile in quanto Ceballos avrebbe come priorità di restare nella Liga, in particolare l’idea di tornare a vestire la maglia del Real Betis.

Fonte: ElNacional.cat – Laura Alonso