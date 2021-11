Napoli, tamponi tutti negativi. Spalletti spera nel recupero di Demme – TS

Napoli, giro di tamponi tutti negativi dopo la positività di Demme. Spalletti può sorridere, e intanto spera nel recupero del centrocampista tedesco.

LE ULTIME – Demme è rimasto contagiato pur essendo regolarmente vaccinato così come il resto del gruppo squadra del Napoli. Stesso gruppo squadra che immediatamente si è sottoposto ad un ulteriore giro di tamponi. L’esito è arrivato in serata e ha permesso di tirare un sospiro di sollievo al tecnico Luciano Spalletti: tutti negativi, compreso staff e magazzinieri. Demme potrà riprendere la preparazione appena risulterà negativo al Covid-19, Spalletti in tal senso si augura che possa risultare negativo anche il giorno prima della sfida contro l’Inter al Meazza, così da inserirlo nella lista convocati.

Fonte: TuttoSport – Raffaele Auriemma