Ceballos vuole più spazio, lascia il Real Madrid? L’Inter lo segue – SM

Ceballos, centrocampista attualmente del Real Madrid, sta trovando poco spazio in Spagna dopo il suo ritorno, in prestito la scorsa stagione, all’Arsenal. Come riportato da SportMediaset, l’Inter segue il giocatore.

POCO SPAZIO – L’Inter ha messo nel mirino Dani Ceballos, giovane centrocampista di proprietà del Real Madrid, con esperienza la scorsa stagione all’Arsenal, in prestito. Il calciatore vorrebbe lasciare il Real Madrid per trovare più spazio e Beppe Marotta, come riportato dal sito sportivo, starebbe fiutando il colpo.

Fonte: Sportmediaset