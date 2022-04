Cavani vuole rilanciarsi in ottica Mondiali: Inter possibilità! Uno in uscita

Cavani è in uscita dal Manchester United. L’uruguaiano ha giocato poco sia con il club inglese che in Nazionale per via di guai fisici ma vorrebbe rilanciarsi in ottica del Mondiale in Qatar. Secondo quanto rivelato dal Sun, l’attaccante potrebbe approdare all’Inter

ENNESIMO RITORNO DI FIAMMA – Edinson Cavani ha finora disputato una stagione con più bassi che alti per via di tanti infortuni. Al Manchester United ha poco spazio mentre con la Nazionale uruguaiana si è visto poco. Il Matador però non ha intenzione di rinunciare ai Mondiali in Qatar e per rilanciarsi potrebbe dire addio all’Inghilterra. Per lui, secondo il quotidiano inglese The Sun, potrebbero riaprirsi le porte della Serie A. Per l’ennesima volta, infatti, sembra possa esserci l’Inter sulle tracce del centravanti classe ’87 che a giugno si libera a parametro zero. L’ex Napoli andrebbe a prendere il posto di Alexis Sanchez che in estate quasi certamente lascerà Milano.