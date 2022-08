Casadei dopo Pinamonti: il Sassuolo prova il doppio colpo dall’Inter – Sky

Su Casadei, dopo l’interesse del Chelsea e del Nizza, si informa anche il Sassuolo. Questi gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport 24 sul mercato in uscita dell’Inter. Intanto, il club neroverde ha chiuso la trattativa per Pinamonti, per cui si aspetta solo l’annuncio.

DOPPIO COLPO – Cesare Casadei ha, ormai da un po’ di tempo, gli occhi di diverse squadre europee puntati addosso. È tornato alla carica il Chelsea che, dopo una prima offerta di 8 milioni di euro, rifiutata dall’Inter, non sembra volersi lasciar scappare il giovane centrocampista. Secondo il giornalista di Sky Sport, Marco Demicheli, nei giorni scorsi si è inserito nella trattativa il Nizza (vedi video) e, nelle ultime ore, anche il Sassuolo ha mostrato particolare interesse per il gioiello nerazzurro. L’Inter ha in mano il destino di Casadei e a breve dovrà prendere un’importante decisione. Sicuramente, nella scelta peserà molto la proposta di una recompra che i neroverdi sembrano disposti a lasciare al club interista. Aspettando i risvolti di mercato su Casadei, il Sassuolo, intanto, ha chiuso per Andrea Pinamonti per 20 milioni (vedi video). Per la squadra di Alessio Dionisi si tratta dell’acquisto messo a segno investendo la cifra più alta della storia neroverde. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche del classe 1999 e l’ufficialità da parte del Sassuolo.