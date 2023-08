Carlos Augusto, c’è la data delle visite mediche con l’Inter – DAZN

Dopo la chiusura lampo della trattativa per Carlos Augusto all’Inter (e della cessione di Robin Gosens all’Union Berlino), arriva la data delle visite mediche per l’esterno ex Monza, come riporta Orazio Accomando di DAZN.

VISITE MEDICHE – Si chiude subito la trattativa per Carlos Augusto con l’Inter, forti anche di accordi già presi da tempo. Arrivata la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino, i nerazzurri possono definire la situazione con l’esterno del Monza. Previste a inizio settimana le visite mediche, poi l’ufficialità in vista della prima di campionato proprio contro la sua futura ex squadra.