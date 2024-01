Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate all’1 febbraio 2024

Mancano poche ore alla fine del calciomercato, le società di Serie A stanno cercando di chiudere operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore.

CALCIOMERCATO INTER

La dirigenza continuerà a lavorare anche nelle ultime ore di mercato per la cessione di Stefano Sensi al Leicester. I due club si stanno scambiando dei documenti, ma l’affare non si è ancora sbloccato definitivamente. L’Inter accoglie Botis dopo il prestito in Serie C mentre l’ex attaccante Dennis Curatolo cambia squadra.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

La Juventus oggi ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista argentino Carlos Alcaraz dal Southampton in prestito a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 49 milioni.

CALCIOMERCATO MILAN

La società rossonera valuta l’acquisto di Marlon, ex Sassuolo e di proprietà dello Shakhtar Donetsk con la formula del prestito gratuito. C’è però da valutare la fattibilità dell’affare soprattutto lato Fluminense, che ha preso il giocatore in prestito dagli ucraini. Il Milan cede Chakra Traorè in prestito al Palermo con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

CALCIOMERCATO SERIE A

La Fiorentina dopo aver ufficializzato l’acquisto di Andrea Belotti, continua a lavorare col Genoa anche sul fronte Albert Gudmundsson, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. Il Sassuolo cede Ferrari alla Cremonese dopo l’acquisto di Kumbulla dalla Roma. Vitinha oggi ha effettuato le visite mediche con il Genoa, che al termine della stagione deciderà se riscattare il giocatore pagando la clausola di 25 milioni, dopo aver riscattato anche Ruslan Malinovskyi. Il Torino ha acquistato a sorpresa Masina in prestito dall’Udinese e Okereke anche lui in prestito, ex conoscenza del campionato italiano visto con la maglia della Cremonese. Ufficiale il rinnovo di Matteo Politano al Napoli.