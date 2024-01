UFFICIALE – Inter, torna un giovane portiere: fine prestito da una squadra di Serie C

Esperienza in prestito già finita – dopo soli sei mesi – per il giovane portiere di proprietà nerazzurra Nikolaos Botis. Il Monopoli, squadra di Serie C dove militava, ha comunicato la risoluzione del prestito.

RITORNO – Torna alla base dopo soli sei mesi il giovane portiere Nikolaos Botis, che ha visto già terminare il suo prestito in Serie C con il Monopoli con una sola presenza all’attivo. A comunicarlo lo stesso club pugliese, con l’estremo difensore 2004 che torna ora all’Inter. Da capire se in queste ultime ore si riuscirà a trovare un altro prestito per la sua crescita.