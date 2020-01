Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 25 gennaio 2020

Ultima settimana di calciomercato e in questo venerdì in Serie A è stata l’Inter la protagonista: Eriksen è in arrivo. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Il Tottenham ha ceduto, Christian Eriksen sarà dell’Inter presumibilmente dopo il weekend (vedi articolo). Venti milioni di euro ai londinesi, la cifra che voleva il presidente Daniel Levy. Non è finita qui, perché la prossima settimana arriverà pure Olivier Giroud, che ha vinto la volata con Fernando Llorente. Ufficiale Valentino Lazaro al Newcastle United.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Scambio a sorpresa: Mattia De Sciglio va al PSG, Layvin Kurzawa alla Juventus. Ultimi dettagli per formalizzare questa doppia operazione, smentite le parole di Fabio Paratici sul mercato in entrata chiuso. Marko Pjaca al Cagliari slitta per alcuni problemi burocratici, ma non è in discussione.

CALCIOMERCATO LAZIO

Era circolata la voce di Alessandro Matri offerto alla Lazio, ma non ha trovato conferme. L’attaccante ora è nel mirino del Parma, per quanto riguarda i biancocelesti il mercato in entrata difficilmente avrà sviluppi.

CALCIOMERCATO MILAN

Frédéric Massara, prima della vittoria per 0-1 a Brescia, ha ribadito l’incedibilità di Franck Kessié e sminuito i problemi di Paquetà. L’ultima settimana potrebbe portare ancora qualche news in entrata, così come Ricardo Rodriguez al Fenerbahçe.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Chiusa per Matteo Politano: trovato l’accordo per ventitré milioni di euro complessivi. Il giocatore sarà a Roma lunedì per fare le visite mediche, poi l’annuncio. Dries Mertens destinato a rimanere fino alla scadenza del contratto, da capire se con o senza rinnovo.

CALCIOMERCATO ROMA

Carles Pérez è la grande news di serata: accordo con il Barcellona per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L’attaccante diventa così il sostituto di Nicolò Zaniolo dopo il grave infortunio di quest’ultimo.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Sassuolo continua il pressing per Gianluca Caprari della Sampdoria, possibile chiusura a breve. La SPAL ha ufficializzato Kevin Bonifazi dal Torino, ora tutto su Iago Falque o comunque un attaccante (si parla di Andrea Pinamonti, ma ci sono problemi burocratici). L’Atalanta conferma le cessioni di Guilherme Arana (tornerà al Siviglia per fine prestito anticipato) e Andrea Masiello (va al Genoa, altro ritorno), la Fiorentina pensa a Cristian Dell’Orco del Lecce e Igor della SPAL per la difesa. Quattro operazioni per il Parma: riscattato Gaston Brugman dal Pescara, che ha preso tutto il cartellino di Matteo Brunori Sandri (girato alla Juventus U23), rientrano dal prestito al Trapani Andrea Dini e Francesco Golfo per andare rispettivamente ad Avellino e Potenza. Fra le ufficialità l’Udinese riprende Marvin Zeegelaar dal Watford, il Cagliari sposta Filip Bradaric dal Hajduk Spalato al Celta Vigo (sempre in prestito), il Lecce gira il portiere Joakim Milli al Nardò e il Torino dà Andrea Zaccagno alla Virtus Entella.