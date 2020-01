Pedullà: “Raiola ha offerto Insigne all’Inter! Ecco la situazione con il Napoli”

Pedullà – dopo aver confermato le ultime su Eriksen – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia chiude la serata con una notizia che stravolgerebbe il mercato di Serie A. L’ipotesi Insigne all’Inter è viva grazie all’agente Raiola

SUGGESTIONE INSIGNE(RAZZURRO)- Clamorosa anticipazione di Alfredo Pedullà con vista alla prossima finestra di mercato: «Mino Raiola ha proposto Lorenzo Insigne all’Inter per luglio. Non si tratta di una ultim’ora perché se n’era già parlato l’estate scorsa, poi il Napoli ha deciso di non cedere Insigne. I rapporti tra Inter e Napoli sono buoni, come dimostrato dall’operazione conclusa per Matteo Politano (vedi aggiornamento, ndr). Si tratta solo di una proposta per l’estate prossima, l’Inter farà delle valutazioni nelle prossime settimane e poi deciderà».