Vecino in uscita dall’Inter, che pone un paletto. Accelerata in Premier – SI

Vecino è il prossimo nome destinato a lasciare Milano. Il giornalista Pedullà – dopo la clamorosa anticipazione su Insigne – a “Lo sai che?” su Sportitalia accosta con decisione il centrocampista uruguayano dell’Inter a una squadra di Premier League

VECINO VIA – In casa nerazzurra si pensa anche a cedere in attesa di accogliere Christian Eriksen dal Tottenham. Oltre a Matteo Politano, destinato al Napoli (vedi aggiornamenti), Alfredo Pedullà caldeggia un’altra uscita importante: «La situazione di Matias Vecino è da monitorare. Per ora sono arrivate solo richieste in prestito con diritto di riscatto, ma è un tipo di formula che non interessa all’Inter. In questi ultimi minuti si segnala uno scatto importante dell’Everton per Vecino. Vedremo nelle prossime ore se possono quadrare i numeri». L’Inter punta alla cessione a titolo definitivo o al più a un prestito con obbligo di riscatto per liberarsi subito del centrocampista uruguayano.