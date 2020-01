Pedullà: “Politano via, ecco le cifre! Inter non...

Pedullà: “Politano via, ecco le cifre! Inter non scarica Giroud. E Llorente…”

Condividi questo articolo

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia dà per fatta la cessione di Politano, che è la seconda operazione importante chiusa dall’Inter dopo Eriksen. E adesso si aspetta Giroud

POLITANO PORTA GIROUD – Altro affare completato a detta di Alfredo Pedullà: «Per Matteo Politano al Napoli operazione definita sulla base di 25 milioni di euro, milione più milione meno. Sarà un prestito oneroso con obbligo di riscatto più bonus. Senza l’inserimento di Fernando Llorente nell’operazione perché l’Inter non vuole scaricare Olivier Giroud dopo averlo bloccato. Grazie a Politano l’Inter ha il tesoretto necessario per avanzare l’offerta giusta al Chelsea per Giroud. Operazione completata per Christian Eriksen (Tottenham), tutto confermato».