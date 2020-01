Eriksen, alla fine vincono Inter e Tottenham. Pinamonti altro stop – Sky

Eriksen all’Inter si farà, con il Tottenham che ha chiesto l’ultimo “favore” ai nerazzurri (vedi articolo). Gianluca Di Marzio ha concluso “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport riepilogando la situazione e parlando di Pinamonti. Per quest’ultimo nel pomeriggio c’è stato un incontro in sede (vedi articolo).

UNO SI CHIUDE, L’ALTRO NO – Per l’Inter c’è un giocatore in entrata e uno, ora altrove, che deve risolvere la sua situazione. Gianluca Di Marzio ribadisce le notizie a chiusura del programma: «Per Christian Eriksen era l’ultima cena, penso, con gli intermediari. Penso ultima, perché ne hanno fatte talmente tante (ride, ndr)… Venti milioni la cifra, alla fine ha vinto l’Inter che ha preso Eriksen al gennaio e ha vinto il Tottenham sulla cifra, perché non si è spostato da quei venti milioni di euro e l’Inter alla fine paga venti. Per arrivare al via libera, alla formalizzazione e allo scambio di documenti, che è quello che conta, il Tottenham ha chiesto di prendere un altro giocatore. Vedremo in quanto tempo lo farà, conoscendo il Tottenham penso che in quarantotto ore lo farà. Per Andrea Pinamonti invece non si è ancora trovato il modo per sbloccare il suo passaggio dal Genoa alle squadre che lo vogliono, in particolare il Cagliari e la SPAL».