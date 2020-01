Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 23 gennaio 2020

Condividi questo articolo

Si sta avvicinando la chiusura del calciomercato in Serie A (venerdì 31 gennaio ore 20), perciò è normale che le squadre inizino a muoversi con maggiore forza. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Fatta per la cessione di Matteo Politano al Napoli, nella giornata di oggi dovrebbe esserci l’accordo definitivo col giocatore L’Inter, con gli azzurri, ha parlato anche di uno scambio fra Allan e Matias Vecino (vedi articolo), già per gennaio. Si attendono novità su Christian Eriksen, in campo stasera in Tottenham-Norwich, e l’annuncio di Victor Moses. Ufficiale Vladan Dekic al Pisa a titolo definitivo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Raggiunto l’accordo fra Juventus e Cagliari per il trasferimento di Marko Pjaca in Sardegna. Come confermato anche da Fabio Paratici, nel prepartita della sfida di Coppa Italia vinta 3-1 contro la Rona, il croato passa ai rossoblù in prestito per diciotto mesi, con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO

Resta vivo il nome di Alberto Paloschi, ma la sensazione è che per la Lazio il mercato di gennaio si sia chiuso ancora prima di cominciare. L’ultima settimana è presumibile che porti soltanto qualche prestito degli esuberi.

CALCIOMERCATO MILAN

L’agente di Rodrigo de Paul e Matias Zaracho è stato in sede nel pomeriggio, da capire quante possibilità ci sono di arrivare soprattutto al secondo. Stesso discorso con chi gestisce Paquetà, ultimamente lasciato fuori da Stefano Pioli per scelta tecnica.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Si conclude il trasferimento in entrata di Politano, con Fernando Llorente che dovrebbe fare il percorso inverso e andare all’Inter. L’altra cessione è quella di Lorenzo Tonelli, da stasera a Genova per perfezionare il ritorno alla Sampdoria.

CALCIOMERCATO ROMA

Sfumato Politano è caccia a un altro esterno: Xherdan Shaqiri del Liverpool è praticamente impossibile, su Suso non ci sono news. Conferme per Adnan Januzaj e spunta anche Javairo Dilrosun, dell’Hertha Berlino.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la Fiorentina punta Rolando Mandragora dell’Udinese e ha come idea Fabio Pisacane del Cagliari se dovesse partire Federico Ceccherini. I rossoblù però hanno bisogno di comprare un difensore centrale, difficile che lo lascino partire e anzi potrebbero prendere Panagiotis Retsos dal Bayer Leverkusen. L’Atalanta ha ufficializzato Lennart Czyborra dall’Heracles, sta riportando in Italia Raoul Bellanova e, oltre a Roger Ibanez direzione Roma, fa partire anche Andrea Masiello al Genoa. Il Grifone ha dato Riccardo Saponara al Lecce, che aspetta sempre Afriyie Acquah. La SPAL, dopo tanti tentativi, sta riuscendo a prendere Kevin Bonifazi dal Torino (per ora senza Iago Falque), Yuto Nagatomo può tornare in Italia e andare al Bologna. Pronta la seconda esperienza per Marvin Zeegelaar all’Udinese.