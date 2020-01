Marocchi: “Politano al Napoli? Nasconde la notizia più importante. Inter…”

Politano nella giornata di oggi dovrebbe diventare un nuovo attaccante del Napoli (vedi articolo). Giancarlo Marocchi, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha commentato la notizia e parlato di come cambia l’Inter anche con il possibile arrivo di Eriksen.

DUE FRONTI – Per Giancarlo Marocchi l’operazione con Matteo Politano al Napoli ha un duplice aspetto: «Nasconde quella più importante, Fernando Llorente all’Inter. Mi sembra che con l’Inter siamo a posto, iniziamo a fare sul serio e Antonio Conte ne ha abbastanza per essere competitivo. Meglio Llorente oppure Olivier Giroud? No, mi sembra che Llorente stia meglio in panchina mentre Giroud è abbastanza titolare. Per non rovinare le gerarchie, siccome i titolari funzionano, mi sembra una buona idea aver completato così la rosa. Marcelo Brozovic in panchina? Un tentativo andrebbe fatto, però non è detto che funzioni: fare Nicolò Barella, Stefano Sensi e Christian Eriksen come centrocampo».