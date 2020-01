Toni: “Inter, a Conte piace avere attaccanti di peso. Ma serve altro ruolo”

Condividi questo articolo

Luca Toni, nel post partita di Juventus-Roma di Coppa Italia su Rai Sport +, ha parlato di cosa servirebbe all’Inter a livello di calciomercato. Per Conte sembra in arrivo Llorente (anziché Giroud), nell’operazione col Napoli per portare Politano in azzurro.

A COMPLETAMENTO – Luca Toni parla di Fernando Llorente prossimo giocatore dell’Inter: «È un attaccante forte, che magari poi ad Antonio Conte piace anche averlo. Negli ultimi minuti, quando non riesci a sbloccare una partita, come l’aveva alla Juventus può portare un attaccante di peso. Però secondo me all’Inter quello che serve di più è un centrocampista che possa fare gol, perché quando si bloccano Lautaro Martinez e Romelu Lukaku i centrocampisti dell’Inter stanno facendo fatica. Soprattutto in un 3-5-2 devi avere le mezzali che comunque facciano dei gol, come quando Conte era alla Juventus che aveva Arturo Vidal e Claudio Marchisio che facevano dieci gol a testa a stagione. Matteo Politano al Napoli? Si sono un po’ stuzzicate Inter e Roma su questo affare. A me Politano piace molto come giocatore, è uno dei pochi italiani che sanno saltare l’uomo. Abbiamo una carenza di giocatori che sappiano saltare l’uomo: Politano è uno di quelli, se il Napoli riesce a chiudere fa un bel colpo».