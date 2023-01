Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Yann Sommer resta uno dei nomi spendibili per l’Inter, anche se la sua priorità sembra essere il Bayern Monaco. Si è invece molto raffreddato l’interesse per Carlos Alcaraz del Racing Club, sul quale ora è spuntata una squadra inglese (vedi articolo). E, sempre dalla Premier League, occhio al “solito” Chelsea su Marcus Thuram, in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach alla pari del già citato portiere svizzero.

Mercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Milan Skriniar continua a essere il nome attorno al quale passano le questioni rinnovi. Il PSG, pur avendo un profilo molto più basso rispetto all’estate, non risulta aver mollato la presa e la differenza d’ingaggio potrebbe fare la differenza. Occhio anche a Denzel Dumfries, come giocatore che rischia di essere sacrificato a fine stagione per la solita volontà di chiudere in attivo (vedi articolo).