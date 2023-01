Thuram, Inter in lotta con 3 club! Si complica la pista per due difensori − Rai

Marcus Thuram rimane uno dei principali oggetti di mercato dell’Inter. Sul francese però è battaglia con altri tre club esteri. Intanto, in salita la trattativa per altri due giocatori

IN SALITA − Il mercato in entrata dell’Inter è tutt’altro che in discesa. Su Thuram, in scadenza dal Borussia Monchengladbach, è lotta con Chelsea, Aston Villa e Atletico Madrid. In pole il club londinese. Quanto a Scalvini e Smalling, due giocatori finito nel mirino dei nerazzurri per rinforzare la propria retroguardia. In realtà la situazione, come racconta Ciro Venerato – in collegamento alla Domenica Sportiva su Rai Due, è ben diversa. Per l’Inter sono tanti i 40 milioni richiesti dall’Atalanta per il giovane difensore, mentre per l’inglese ci sono smentite. È in trattativa per rinnovare con la Roma.