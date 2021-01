Caicedo abbandona il valzer delle punte? Le parole di Inzaghi sulla punta

200877001 | © Marco Canoniero

Felipe Caicedo potrebbe interessare a molti club di Serie A, Inter compresa. Tuttavia, le parole di Simone Inzaghi ridefiniscono la sua situazione.

FERRI CORTI – Felipe Caicedo e la Lazio non sembrano in rapporti ottimali. Secondo i rumors di mercato, l’attaccante ecuadoriano non intende prolungare oltre il 2022 il suo contratto coi biancocelesti. Ed è anche questo uno dei motivi per cui Simone Inzaghi non lo ha utilizzato contro il Milan, nell’ultima sfida del 2020. Una situazione di rottura a cui diversi club guardano con interesse, compresa l’Inter che necessita assolutamente di una punta di riserva affidabile e di esperienza.

RECUPERO – Tuttavia Inzaghi sembra voler minimizzare la questione, nella conferenza stampa prima di Genoa-Lazio (domani alle 15.00). Ecco le sue parole su Caicedo e sull’esclusione contro il Milan, riportate dal sito ufficiale dei biancocelesti: “Si è detto molto di Caicedo, con lui ho un grande rapporto. Non c’è stato nessun problema, aveva fatto bene con il Napoli e secondo me pochi giorni dopo Muriqi avrebbe potuto fare di più. Domani Felipe può partire titolare”. Semplice circostanza per evitare polemiche, o reale ricucitura del rapporto con la punta ecudoriana?