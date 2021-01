Gasperini: “Gomez? Non ho risposte, i nostri obiettivi sono altri”

Gian Piero Gasperini ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita che vedrà l’Atalanta opposta al Sassuolo e ha evitato di rispondere alle domande sulla posizione di Alejandro Gomez

NESSUNA RISPOSTA – Gasperini preferisce non rispondere alle domande su Gomez, in rotta con l’Atalanta e nel mirino dell’Inter in caso di cessione: «Su questo non ho risposte che possano aiutare. Per noi non è ingombrante, ci stiamo preparando per la partita di domani, ne abbiamo un’altra tra tre giorni e un’altra ancora tra una settimana, questi sono i nostri obiettivi».