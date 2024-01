Buchanan, breve assenza prevista. Poi Monza-Inter nel mirino! – TS

Buchanan è ormai un giocatore dell’Inter, ma sarà disponibile sul campo solo a partire da Monza-Inter. TuttoSport spiega perché il canadese dovrà lasciare per poco Milano.

RALLENTAMENTO – Manca solo l’ufficialità dell’Inter per rendere effettivo il trasferimento in nerazzurro di Tajon Buchanan. Arrivato ieri a Milano, dove ha svolto visite mediche e incontro in sede per la firma sul contratto, il canadese non potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi sin da subito. L’ex Bruges, infatti, salterà Inter-Verona per motivi burocratici e dovrà allontanarsi dal capoluogo lombardo, nonostante il suo recente arrivo. Buchanan nelle prossime 24 ore è atteso in Belgio, dove dovrà terminare l’iter burocratico legato allo status di calciatore extracomunitario. Di conseguenza, il canadese potrà allenarsi con il gruppo di Inzaghi solo fra qualche giorno, quando inizierà a preparare Monza-Inter. Per quella sfida, che Buchanan ha nel mirino, sarà tranquillamente convocabile.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna