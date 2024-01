Agoumé, passo indietro OM: i motivi. Inter in trattativa per cederlo altrove

Agoumé è sempre più lontano dall’Inter ma cambia la destinazione prevista dopo gli ultimi dialoghi. Il futuro del centrocampista francese non sarà in Patria in seguito a un dietrofront che può essere definito comune e consequenziale. Strada ormai spianata verso un’altra meta

SPAGNA NEL FUTURO – L’Olympique Marsiglia decide di abbandonare la pista Lucien Agoumé in mattinata nonostante l’accordo praticamente raggiunto prima della notte. Trattativa definitivamente tramontata a causa dei dubbi del centrocampista classe 2002, non convinto di alcuni dettagli della proposta francese. Per questo motivo Agoumé non si trasferirà a Marsiglia. E probabilmente non farà ritorno nella Ligue 1 francese. Cambia idea il Marsiglia ma non il Siviglia, che adesso può chiudere la trattativa con l’Inter per acquistare Agoumé con la formula del prestito. Salvo sorprese, il Siviglia otterrà la clausola per l’opzione di riscatto ma senza obbligo. Prestito con diritto di riscatto non condizionaato per l’attuale numero 42 nerazzurro, che è pronto a volare in Spagna. Inter e Siviglia sono in contatto diretto per chiudere positivamente la trattativa in giornata. A confermarlo è il collega Fabrizio Romano che, attraverso i propri profili social aggiorna, la situazione di Agoumé in ambito calciomercato. Attese novità a breve per definire il futuro del 21enne francese, ormai diretto verso la Liga spagnola. Agoumé, sarà Siviglia?