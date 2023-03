Brozovic non più indispensabile! A fine stagione addio all’Inter – CdS

Marcelo Brozovic non sta disputando una stagione all’altezza delle aspettative. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, a fine stagione il croato lascerà l’Inter

ADDIO – Marcelo Brozovic non sta disputando una stagione positiva. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il croato è lontano parente di quello ammirato nelle ultime stagioni in nerazzurro e, dal suo rientro dall’infortunio, ha sempre steccato quando è stato schierato da titolare da Inzaghi. Il centrocampista “si pesta i piedi” con Calhanoglu che lo ha scalzato come prima scelta per la gestione del possesso palla. L’ex Milan si è abituato al ruolo di regia e fa fatica a riciclarsi mezzala. A fine stagione, secondo il quotidiano, sarà inevitabile l’addio del croato all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno