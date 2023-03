Inter, ‘coperta corta’ in difesa! Pesano infortuni: rotazioni ridotte – CdS

L’Inter deve affrontare il problema relativo agli infortuni in difesa. Secondo il Corriere dello Sport lnzaghi deve fare i conti con un reparto dalla “coperta corta”

ROTAZIONI – L’Inter deve fare i conti anche col problema infortuni. In difesa si sono fermati Skriniar, da sempre “immune” o quasi agli infortuni, e Bastoni. Fra i titolari, di sano, è rimasto solo Acerbi costretto però, vista l’assenza di Bastoni, a giocare da braccetto. Un ruolo che consta un maggiore dispendio di energie per il 35enne ex Lazio. In infermeria anche Gosens e Dimarco, con il risultato che le rotazioni di Inzaghi si sono ulteriormente ridotte. La sensazione, secondo il Corriere dello Sport, è che in difesa la coperta fosse corta sin dall’inizio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno