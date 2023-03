Il ritmo in campionato e altre questioni che allontanano Inzaghi da Milano – TS

Simone Inzaghi potrebbe non essere l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione e di motivi ce ne sono abbastanza

MOTIVI PER L’ADDIO – Simone Inzaghi resta in bilico. Le 9 sconfitte in campionato sono il motivo più importante per il quale l’Inter potrebbe decidere di allontanare il tecnico piacentino da Milano. Ma quello che la società critica al tecnico è l’aver perso continuità dopo la sosta invernale, sia quest’anno che l’anno scorso. Inoltre, ai dirigenti pare non essere piaciuta la gestione di alcuni giocatori in rosa. Ad esempio, il poco minutaggio concesso a Kristjan Asllani in questa seconda parte di stagione ha fatto discutere. Poi alcune scelte di mercato, come il voler puntare su Joaquin Correa lo scorso anno e su Romelu Lukaku questa stagione. Entrambi hanno reso ben al di sotto delle aspettative. Infine, due i nodi riguardanti motivi gestionali: il primo riguarda il portiere. Onana ha superato Handanovic solo verso ottobre, creando di fatto confusione tra i pali. Poi, la scelta di un rigorista definitivo, che è costata, ad esempio, il vantaggio nel match contro lo Spezia. Come per la questione portiere, è dovuta intervenire la società per invitare l’allenatore a fare una scelta definitiva.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino